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    Матиос о том, как нащупал в сумке Савченко гранату

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    Арест Савченко: следствие, суд (307)

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    Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос поделился воспоминаниями в эфире Радио НВ, как возле парламента нащупал в сумочке народного депутата Надежды Савченко как минимум одну гранату.
    Радіо НВ/Youtube

    По словам Матиоса, инцидент произошел, когда он принес в Верховную Раду представления в отношении Савченко для их регистрации.

    "Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: "Надя, вы что, камни носите в сумке?". И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Ну, у тебя там запрещенные вещи", — рассказал он в пятницу, 11 мая.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рудяков: ситуация с Савченко? Есть два варианта

    В ответ, как уточнил главный военный прокурор, Савченко засунула руку в карман пальто, где хранила пистолет, после чего он обратился за помощью к нардепу Андрею Левусу.

    На уточняющий вопрос, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, он ответил, что гранат, по его мнению, было, как минимум, три.

    "Да. И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной Рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три", — сказал Матиос.

    Смотрите такж: Савченко об экспертизе: могу еще плюнуть в прокурора

    По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. По словам сестры, за 50 дней Надежда Савченко сбросила 17 кг.

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