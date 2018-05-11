Матиос о том, как нащупал в сумке Савченко гранату

По словам Матиоса, инцидент произошел, когда он принес в Верховную Раду представления в отношении Савченко для их регистрации.

"Я выхожу из Верховной Рады и встречаю лицом к лицу госпожу Надежду Савченко. Смотрю, у нее перекошено плечо, она держит сумку на плече. Я говорю: "Надя, вы что, камни носите в сумке?". И без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская большая … и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Ну, у тебя там запрещенные вещи", — рассказал он в пятницу, 11 мая.

В ответ, как уточнил главный военный прокурор, Савченко засунула руку в карман пальто, где хранила пистолет, после чего он обратился за помощью к нардепу Андрею Левусу.

На уточняющий вопрос, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, он ответил, что гранат, по его мнению, было, как минимум, три.

"Да. И народные депутаты, которые подошли к ней и выводили из зала, смогли ее вывести за пределы Верховной Рады, и она села в машину и там оставила это все. Они их не смогли забрать у нее, эти гранаты. Я не могу сказать, сколько там было гранат, но минимум три", — сказал Матиос.

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По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. По словам сестры, за 50 дней Надежда Савченко сбросила 17 кг.