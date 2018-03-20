Завершено расследование дела о "налоговых площадках" Клименко - Матиос

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Следователи Главной военной прокуратуры Украины завершили расследование по делу "налоговых площадок" экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом заявил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

"Мои подчиненные впервые в современной истории Украины расследовали большое экономическое дело о преступной организации до логического и законного конца", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

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Он уточнил, что 14 марта было закончено "расследование уголовное производство о "налоговых площадках" в отношении преступной организации подозреваемого Клименко и других 52-х подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов Украины".

В справке (см.ниже), предоставленной Матиосом, отмечается, что в рамках уголовного производства привлечено 52 подозреваемых, однако 25 из них находятся в розыске.

Общая сумма установленного следствием ущерба составила более 104 миллиарда гривен, а общая сумма внесенных подозреваемыми залогов составила более 74 миллиона гривен.

Отмечается, что во время следствия заключено 2 соглашения о признании подозреваемыми виновности, согласно которому возмещено 26 миллиона гривен убытков.

Facebook Анатолия Матиоса Результаты расследования по "налоговым площадкам"

Кроме того, в опубликованной справке сообщается об аресте имущества на 6,9 миллиардов гривен, изъятии 4,4 миллионов долларов, 9,8 миллионов гривен, 7,2 тысяч евро и аресте 5 миллионов долларов на счетах.

"Следствием Главной военной прокуратуры благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Национальной полиции МВД менее чем за 10 месяцев законно собраны многочисленные доказательства существования и функционирования преступной организации под руководством Клименко из числа высокопоставленных Министерства доходов и сборов", — отмечается в документе.

Facebook Анатолия Матиоса Комментарий Анатолия Матиоса

Также уточняется, что 52-м подозреваемым объявлено подозрение по ч.1 ст. 225, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что Агентство по розыску незаконных активов изъяло киевскую квартиру Александра Клименко. Также сообщалось, что СБУ обвинила бывшего главу Миндоходов в госизмене.