Самоубийства в армии. Матиос обрушился с критикой на "горе-генерала"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олега Грунтковского "мерзавцем" и "горе-генералом", а его последние заявления — "ложью".

Конфликт разгорелся на минувшей неделе из-за озвученной Матиосом статистики суицидов в армии. Главный военный прокурор заявил, что участники АТО или те, которые уходят из зоны ее проведения для восстановления, совершают в среднем 2-3 самоубийства в неделю. Позже Грунтковский сообщил, что озвученные Матиосом данные являются ложными, а его заявление — "пиар и манипуляция". При этом он отказался назвать количество самоубийств среди военных, заявив, что это секретная информация.

"Военные прокуроры из-за бездушной и небрежной работы подразделения Грунтковского вынуждены (не для пиара и манипуляции) "работать" уже с не живым, а мертвым личным составом ВСУ. За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида). Горе и слезы родителей. Большинство самоубийц — совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения", — написал в понедельник Матиос на своей странице в Facebook.

Ссылаясь на данные Единого реестра досудебных расследований, из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства.

"Если не говорить о беде и ничего не делать — и дальше будет бредом "процветать" в СМИ ложь генерала Грунтковского", — заключил главный военный прокурор Украины (данные — по ссылке).

Анатолий Матиос/Facebook, 26 февраля 2018