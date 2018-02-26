наверх
26.02.201814:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Самоубийства в армии. Матиос обрушился с критикой на "горе-генерала"

    (обновлено: )87830
    По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за два месяца текущего года - по два суицида военнослужащих в неделю. Он добавил, что из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства.
    Анатолий Матиос
    Facebook Генеральной прокуратуры Украины

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Украины Олега Грунтковского "мерзавцем" и "горе-генералом", а его последние заявления — "ложью".

    Конфликт разгорелся на минувшей неделе из-за озвученной Матиосом статистики суицидов в армии. Главный военный прокурор заявил, что участники АТО или те, которые уходят из зоны ее проведения для восстановления, совершают в среднем 2-3 самоубийства в неделю. Позже Грунтковский сообщил, что озвученные Матиосом данные являются ложными, а его заявление — "пиар и манипуляция". При этом он отказался назвать количество самоубийств среди военных, заявив, что это секретная информация.

    Выстрел с позиций ВСУ по БМП ополченцев в районе Докучаевска
    Видео Facebook Пресc-центра штаба АТО
    ВСУ опубликовало видео попадания снаряда в БМП ополченцев

    "Военные прокуроры из-за бездушной и небрежной работы подразделения Грунтковского вынуждены (не для пиара и манипуляции) "работать" уже с не живым, а мертвым личным составом ВСУ. За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида). Горе и слезы родителей. Большинство самоубийц — совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения", — написал в понедельник Матиос на своей странице в Facebook.

    Ссылаясь на данные Единого реестра досудебных расследований, из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства. 

    "Если не говорить о беде и ничего не делать — и дальше будет бредом "процветать" в СМИ ложь генерала Грунтковского", — заключил главный военный прокурор Украины (данные — по ссылке).

    Анатолий Матиос/Facebook, 26 февраля 2018
    Анатолий Матиос/Facebook, 26 февраля 2018

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Харькове после аварии на теплосетях
    Морозы атакуют: авария теплосети в Харькове
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?