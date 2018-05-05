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    Матиос сообщил, сколько военных покончили с собой с начала года

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (519)

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    По словам главного военного прокурора, 24 самоубийства были зафиксированы в зоне военной операции в Донбассе, а всего с начала года покончили с собой 33 военнослужащих.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Более 30 украинских военных покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года, сообщил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

    Нашивка на форме украинского военного
    Сергей Дивеев/Facebook
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    "С начала 2018 года совершили суицид 33 военнослужащих в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях", — написал он в Facebook.

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    Матиос отметил, что 24 самоубийства были зафиксированы в зоне военной операции в Донбассе. По словам главного военного прокурора, министр обороны прикладывает все усилия для реабилитации военных от последствий посттравматических расстройств.

    Ранее Матиос сообщил, что с начала военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.

    Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе. 

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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