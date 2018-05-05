Матиос сообщил, сколько военных покончили с собой с начала года

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Более 30 украинских военных покончили жизнь самоубийством с начала 2018 года, сообщил главный военный прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

"С начала 2018 года совершили суицид 33 военнослужащих в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях", — написал он в Facebook.

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Матиос отметил, что 24 самоубийства были зафиксированы в зоне военной операции в Донбассе. По словам главного военного прокурора, министр обороны прикладывает все усилия для реабилитации военных от последствий посттравматических расстройств.

Ранее Матиос сообщил, что с начала военной операции в Донбассе погибли около 3,8 тысячи военнослужащих, 554 покончили с собой.

Напомним, в понедельник, 30 апреля, президент Петр Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил. Со сменой формата военной операции в Донбассе вводится и особый порядок в регионе.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.