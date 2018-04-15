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    В Днепре найдено тело самоубийцы, полиция проводит расследование

    (обновлено: )205
    Следственно-оперативная группа полиции Днепра выясняет обстоятельства гибели 45-летнего мужчины, тело которого найдено во дворе дома по улице Богданова. Погибший проживал тут же, на 7 этаже.
    Полиция осматривает тело погибшего мужчины, упавшего с 7 этажа в Днепре
    Фото dnepr24.com.ua

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Днепре полиция проводит расследование обстоятельств смерти мужчины, тело которого найдено во дворе многоэтажного дома на улице Богданова.

    По предварительной информации, правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве.

    "Как было установлено, в полицию Днепра обратилась жительница дома на улице Богданова, которая увидела тело погибшего сорокапятилетнего мужчины. Как выяснилось, мужчина покончил с собой", — сообщает "Днепр 24".

    Погибший проживал в доме на 7 этаже.

    Фото dnepr24.com.ua
    Тело погибшего мужчины, упавшего с 7 этажа в Днепре

    На место трагедии прибыли медики и следственно-оперативная группа, которая собирает улики и опрашивает свидетелей.

    Ранее сообщалось, что правоохранители спасли 40-летнюю женщину, которая после смерти мужа пыталась покончить с собой в Броварах Киевской области.

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