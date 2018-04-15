В Днепре найдено тело самоубийцы, полиция проводит расследование

Фото dnepr24.com.ua

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В Днепре полиция проводит расследование обстоятельств смерти мужчины, тело которого найдено во дворе многоэтажного дома на улице Богданова.

По предварительной информации, правоохранительные органы рассматривают версию о самоубийстве.

"Как было установлено, в полицию Днепра обратилась жительница дома на улице Богданова, которая увидела тело погибшего сорокапятилетнего мужчины. Как выяснилось, мужчина покончил с собой", — сообщает "Днепр 24".

Погибший проживал в доме на 7 этаже.

Фото dnepr24.com.ua Тело погибшего мужчины, упавшего с 7 этажа в Днепре

На место трагедии прибыли медики и следственно-оперативная группа, которая собирает улики и опрашивает свидетелей.

Ранее сообщалось, что правоохранители спасли 40-летнюю женщину, которая после смерти мужа пыталась покончить с собой в Броварах Киевской области.