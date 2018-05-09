Луценко объяснил, почему не может отпустить Савченко на заседания Рады

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Арестованная Надежда Савченко продолжает пользоваться правами народного депутата, однако только в местах своего пребывания, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Ранее Савченко потребовала от генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и спикера парламента Андрея Парубия обеспечить ей присутствие на заседаниях Верховной Рады.

"Я и сейчас расписываю ее депутатские представления, она мне их подписывает, я на них отвечаю. Но покинуть камеру после подозрения в совершении особо тяжкого преступления, которое могло повлечь за собой десятки убийств невинных людей, скорее сотни, невозможно", — заявил Луценко в комментарии телеканалу "112 Украина".

Он уточнил, что "использование депутатских прав Савченко ограничено местом ее пребывания согласно решению суда".

Луценко также добавил, что единственное, что он может сделать для Савченко сейчас, — это как можно скорее закончить следствие. "ГПУ планирует уже к осени передать материалы следствия сначала для ознакомления, а после — в суд. Это единственный правильный правовой и законный путь", — подчеркнул генпрокурор.

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Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".