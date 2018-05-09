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    Политика

    Луценко объяснил, почему не может отпустить Савченко на заседания Рады

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (303)

    (обновлено: )63
    По словам генерального прокурора, единственное, что он может сделать для арестованной Надежды Савченко сейчас, - это как можно скорее закончить следствие.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Арестованная Надежда Савченко продолжает пользоваться правами народного депутата, однако только в местах своего пребывания, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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    Ранее Савченко потребовала от генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и спикера парламента Андрея Парубия обеспечить ей присутствие на заседаниях Верховной Рады.

    "Я и сейчас расписываю ее депутатские представления, она мне их подписывает, я на них отвечаю. Но покинуть камеру после подозрения в совершении особо тяжкого преступления, которое могло повлечь за собой десятки убийств невинных людей, скорее сотни, невозможно", — заявил Луценко в комментарии телеканалу "112 Украина".

    Он уточнил, что "использование депутатских прав Савченко ограничено местом ее пребывания согласно решению суда".

    Луценко также добавил, что единственное, что он может сделать для Савченко сейчас, — это как можно скорее закончить следствие. "ГПУ планирует уже к осени передать материалы следствия сначала для ознакомления, а после — в суд. Это единственный правильный правовой и законный путь", — подчеркнул генпрокурор.

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    Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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    Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая она объявила голодовку

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