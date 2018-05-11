Савченко за 50 дней голодовки похудела на 17 кг - сестра

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, за 50 дней голодовки похудела на 17 килограммов, сообщила ее сестра Вера.

"Надежда сейчас весит 68 килограммов. Она была 85, сейчас — 68. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, так как ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя", — приводит слова Веры Савченко "Украинская правда".

Она напомнила, что у Надежды сегодня день рождения и они с матерью принесли ей в СИЗО торт.

При этом Вера не стала комментировать, кто будет представлять интересы Надежды в суде после того, как она отказалась от адвокатов. "Суд 14 мая, в 13.00 (совпадает с мск). Другого не комментирую. Это решение Надежды. И она попросила меня (не комментировать — ред.). Она все скажет сама на суде", — добавила Вера.

Ранее в пятницу адвокат Олег Соловей сообщил, что Савченко отказалась от защитников.

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая объявила голодовку.