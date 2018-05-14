Савченко на суде отказалась от всех адвокатов

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов в связи с тем, что она не может себе позволить их оплачивать, и попросила предоставить ей бесплатного защитника.

Об этом Савченко заявила во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева по избранию ей меры пресечения, сообщает УНН.

"Я не олигарх и за время депутатства ним не стала. Я не из богатой семьи. Я не могу позволить себе платных адвокатов, так как не хочу свою семью вгонять в долги… Я разрываю сейчас сотрудничество со своими адвокатами и прошу предоставить мне… бесплатного адвоката ", — подчеркнула она.

В свою очередь прокурор сообщил, что уже направлено ​​в центр по предоставлению бесплатной правовой помощи постановление о предоставлении Савченко государственного адвоката. Сейчас суд объявил технический перерыв в заседании.

В понедельник, 14 мая, Шевченковский суд Киева рассматривает ходатайство следователей о продлении ареста народному депутату Надежде Савченко еще на два месяца.

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Савченко была арестована по решению суда на два месяца без права выйти под залог 23 марта. После этого депутат находится в киевском следственном изоляторе СБУ, где Савченко объявила голодовку.