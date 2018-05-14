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    Политика

    Савченко на суде отказалась от всех адвокатов

    (обновлено: )25
    Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что она не может себе позволить оплачивать адвокатов, так как это финансово слишком затратно.
    Во время заседания суда 14 мая Надежде Савченко разрешили выйти из клетки для подозреваемых
    Фото "Укринформ"

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко отказалась от всех своих адвокатов в связи с тем, что она не может себе позволить их оплачивать, и попросила предоставить ей бесплатного защитника.

    Заседание суда по продлению срока ареста Надежде Савченко
    Видео "Радио Свобода"
    Дело Савченко: суд решает, продлевать ли ей срок ареста. Онлайн

    Об этом Савченко заявила во время судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева по избранию ей меры пресечения, сообщает УНН. 

    "Я не олигарх и за время депутатства ним не стала. Я не из богатой семьи. Я не могу позволить себе платных адвокатов, так как не хочу свою семью вгонять в долги… Я разрываю сейчас сотрудничество со своими адвокатами и прошу предоставить мне… бесплатного адвоката ", — подчеркнула она.

    В свою очередь прокурор сообщил, что уже направлено ​​в центр по предоставлению бесплатной правовой помощи постановление о предоставлении Савченко государственного адвоката. Сейчас суд объявил технический перерыв в заседании.

    В понедельник, 14 мая, Шевченковский суд Киева рассматривает ходатайство следователей о продлении ареста народному депутату Надежде Савченко еще на два месяца.

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    Савченко была арестована по решению суда на два месяца без права выйти под залог 23 марта. После этого депутат находится в киевском следственном изоляторе СБУ, где Савченко объявила голодовку.

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