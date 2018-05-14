Савченко заявила, что написала письмо Путину

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко сомневается в ее включении в список на обмен пленными и позитивно относится к включению в этот список главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана.

Об этом она сказала после заседания суда, сообщают "Украинские новости".

"Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня (о включении в список на обмен — Ред)", — заявила депутат.

В то же время Савченко позитивно относится к включению в этот список Рубана и считает, что данное обстоятельство разблокирует процесс обмена пленными.

Она также сообщила, что написала письмо президенту Россию Владимиру Путину с просьбой разблокировать обмен пленными.

При этом Савченко считает Службу безопасности Украины виновной в приостановке процедуры обмена.

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Савченко была арестована по решению суда на два месяца без права выйти под залог 23 марта. После этого депутат находится в киевском следственном изоляторе СБУ, где Савченко объявила голодовку.