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    Джип скатился с горы на ралли в Карпатах: фото и видео происшествия

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    Во время чрезвычайного происшествия во время оффроад-ралли во Львовской области пострадали участники соревнований из Белоруссии: их внедорожник скатился с горы.
    Авария во время ралли в Карпатах
    Фото facebook.com/polniy.privod.7

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Во Львовской области произошла авария во время автомобильного соревнования внедорожников Off Road "Карпатский Кордон '18", о происшествии в Facebook сообщил депутат Ивано-Франковского горсовета Владимир Олийнык.

    Михаил Гаврилюк
    Скриншот видео
    "Казак" Гаврилюк ездит на джипе, который должны были отдать в АТО

    Депутат обратился за помощью для эвакуации пострадавших санавиацаией.

    "Автокатастрофа. Ищут вертолет. Люди живы, нужна эвакуация. Только в селе Карпатское Львовской области во время ралли с горы взлетела машина. Медики оказали первую медицинскую помощь. Нужна эвакуация вертолетом. Львовская спасательная служба выслала машину, которая в той ситуации не очень поможет", — написал Олийнык в Facebook.

    Позднее стало известно, что в аварии пострадали два человека, у которых многочисленные травмы, в том числе и связны с позвоночником и опорно-двигательным аппаратом. Пострадавших забрали с места аварии, и доставили к месту, где медики смогут оказать им помощь.

    Фото facebook.com/polniy.privod.7
    Авария во время ралли в Карпатах

    Организаторы соревнований, целью которых была прокладка собственного маршрута, опубликовали сообщение и видео момента падения машины с горы (осторожно, нецензурная лексика). "Горы ошибок не прощают. LR Defender. Все живы, обошлось переломами ребер", — говорится на странице Polniy Privod в Facebopok.

    Пострадали два человека из Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что в болгарском городе Шумен произошла авария во время соревнований по горным авторалли: автомобиль BMW одного из гонщиков на скорости врезался в толпу зрителей.

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