На Аляске проходят знаменитые гонки с собаками

На Аляске стартовала 46-я по счету традиционная гонка на собачьих упряжках "Идитарод". Эти соревнования считаются самыми престижными в ездовом спорте.

Спортсмены собрались в крупнейшем городе Аляски Анкоридже и провели показательные заезды. Каюрам и их собакам предстоит преодолеть более полутора тысяч километров по снежной пустыне самого северного американского штата.

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В среднем гонка занимает 7-10 дней, но в этом году она обещает стать для участников особенно сложной. Череда циклонов принесла на Аляску сильные метели и обильные снегопады.