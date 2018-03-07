наверх
07.03.201818:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    На Аляске проходят знаменитые гонки с собаками

    (обновлено: )4710
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer
    Знаменитые гонки на собачьих упряжках
    REUTERS Mark Meyer

    Рекомендуем

    Во Вьетнаме кот в модных нарядах продает рыбуСерьезный продавец. Во Вьетнаме нарядный кот в очках торгует рыбой15:28 07.03.2018
    Юлия УшаковаЧемпионка мира по бодифитнесу показала красоту тела14:28 07.03.2018
    Во Франции Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезыВ Париже Афродите и другим скульптурам надели 3D-протезы13:55 07.03.2018
    Барбара ПалвинДевушка, которая покоряет с первого взгляда11:02 07.03.2018
    Андрей МироновЯркий и неповторимый. 77 лет со дня рождения Андрея Миронова10:44 07.03.2018
    Блокирование концерта певицы Ирины Билык во Львове"Коридор позора" для Билык. Как встретили певицу во Львове21:45 06.03.2018
    В Киеве на улице Лютеранской убили мужчинуУбийство возле АП. В центре Киева зарезали мужчину и скрылись14:45 06.03.2018
    На месте ДТП с участием кортежа ПорошенкоПоявились первые фото с места ДТП с участием кортежа Порошенко13:43 06.03.2018
    Женевский автосалон 2018Женевский автосалон: роскошные новинки на любой вкус12:45 06.03.2018
    Все фотоленты

    На Аляске стартовала 46-я по счету традиционная гонка на собачьих упряжках "Идитарод". Эти соревнования считаются самыми престижными в ездовом спорте.

    Спортсмены собрались в крупнейшем городе Аляски Анкоридже и провели показательные заезды. Каюрам и их собакам предстоит преодолеть более полутора тысяч километров по снежной пустыне самого северного американского штата.

    Смотрите также: Надоело слушать. Собака вцепилась в оперного певца прямо на сцене

    В среднем гонка занимает 7-10 дней, но в этом году она обещает стать для участников особенно сложной. Череда циклонов принесла на Аляску сильные метели и обильные снегопады.

    Ссылки по теме:
    Теги: