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    В мире

    В Канаде снег и ледяной дождь спровоцировали более полутысячи ДТП

    (обновлено: )8901
    По информации канадских СМИ, в результате непогоды ситуация на дорогах страны, особенно в районе Торонто, катастрофическая.
    Ситуация в Канаде
    @SonnySubra

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Более 550 ДТП произошло в районе Торонто в Канаде из-за снегопадов, ледяных дождей и града, которые накрыли страну.

    @SonnySubra
    ДТП в Канаде

    Полиция просит жителей Торонто не пользоваться автотранспортом без крайне необходимости, сообщает CBS.

    Так как на дорогах наблюдается крайне сложная ситуация. 

    Издание сообщает, что на улицах города работает около 80 грузовиков, дороги посыпаются специальной смесью.

    Ранее сообщалось, что в канадской провинции Альберта на камеру засняли редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту, как цунами.

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