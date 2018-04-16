В Канаде снег и ледяной дождь спровоцировали более полутысячи ДТП

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Более 550 ДТП произошло в районе Торонто в Канаде из-за снегопадов, ледяных дождей и града, которые накрыли страну.

@SonnySubra ДТП в Канаде

Полиция просит жителей Торонто не пользоваться автотранспортом без крайне необходимости, сообщает CBS.

Так как на дорогах наблюдается крайне сложная ситуация.

— Sonny Subra (@SonnySubra) 15 апреля 2018 г.

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Издание сообщает, что на улицах города работает около 80 грузовиков, дороги посыпаются специальной смесью.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Альберта на камеру засняли редкое природное явление, во время которого подвижное облако пронеслось по горизонту, как цунами.