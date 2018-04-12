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    Увеличилось число погибших в ДТП с автобусом канадских хоккеистов

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    Автобус с командой "Гумбольдт Бронкос" столкнулся с грузовиком вечером 6 апреля на одной из трасс в провинции Саскачеван. По последним данным, жертвами аварии стали 16 человек.
    Молодежная хоккейная команда Humboldt Broncos
    @nytimes

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Число погибших в ДТП с автобусом хоккейной команды в Канаде возросло до 16 человек, сообщает издание Globe and Mail.

    Автобус с командой "Гумбольдт Бронкос" столкнулся с грузовиком вечером 6 апреля на одной из трасс в провинции Саскачеван. Ранее сообщалось, что по последним данным, из 28 человек, находившихся в автобусе, погибли 15.

    Globe and Mail
    Девушка, погибшая в ДТП с автобусом канадских хоккеистов

    Отмечается, что в среду вечером, 11 апреля, в больнице скончалась девушка, находившая в критическом состоянии.

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