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    Ученые создадут в горах Тибета "модифицированный снег"

    (обновлено: )3201
    Планируется, что осадки покроют огромную территорию около 1,6 млн квадратных километров. Сейчас в Синьцзяне и на тибетских склонах установлены уже более 500 горелок для экспериментального использования.
    Тибет
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Китайские ученые хотят увеличить количество осадков в горах Тибета до 10 млрд кубометров в год, сообщает Science Alert.

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    В связи с этим в горах будут установлены десятки тысяч камер со специальным топливом, которое сгорая выделит в атмосферу частицы йодистого серебра.

    Проект, который разработали специалисты Университета Цинхуа в 2016 году, получил название "Тяньхэ" или "Небесная река".

    Планируется, что осадки покроют огромную территорию около 1,6 млн квадратных километров.

    Сейчас в Синьцзяне и на тибетских склонах установлены уже более 500 горелок для экспериментального использования. 

    Как заявил президент государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Лэй Фанпей, изменение погоды в Тибете является очень важной инновацией для решения проблемы нехватки воды в Китае.

    Напомним, несколько штатов США пострадали от снежного апокалипсиса, который внезапно начался 15 апреля.

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