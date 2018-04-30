Ученые создадут в горах Тибета "модифицированный снег"

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Китайские ученые хотят увеличить количество осадков в горах Тибета до 10 млрд кубометров в год, сообщает Science Alert.

В связи с этим в горах будут установлены десятки тысяч камер со специальным топливом, которое сгорая выделит в атмосферу частицы йодистого серебра.

Проект, который разработали специалисты Университета Цинхуа в 2016 году, получил название "Тяньхэ" или "Небесная река".

Планируется, что осадки покроют огромную территорию около 1,6 млн квадратных километров.

Сейчас в Синьцзяне и на тибетских склонах установлены уже более 500 горелок для экспериментального использования.

Как заявил президент государственной Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации Лэй Фанпей, изменение погоды в Тибете является очень важной инновацией для решения проблемы нехватки воды в Китае.

Напомним, несколько штатов США пострадали от снежного апокалипсиса, который внезапно начался 15 апреля.