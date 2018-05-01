Во Франции выпавший снег шокировал людей

Фото из открытых источников

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В регионе Нормандия, который расположен на северо-западе Франции, 30 апреля выпал снег. Об этом сообщил The Lokal.

Жители региона публикуют соответствующие фото и видео на страницах социальных сетей. На снимках видно, что зеленые газоны и цветущие кустарники оказались покрыты довольно плотным слоем снега.

Причиной осадков стал холодный циклон, пришедший со стороны Атлантического океана. Также отмечается, что в течение месяца температура воздуха в Нормандии достигала 27 градусов выше нуля.

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