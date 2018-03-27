Число пострадавших при пожаре в Кемерово возросло до 67 - источник

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово достигло 67, в больницах находятся 14 человек, в том числе трое детей, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В результате пожара в ТРЦ пострадал 131 человек, из них 64 человека погибли, 14 человек (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, 53 — амбулаторно. Организована подготовка документов на предоставление компенсационных выплат, проведение генетических экспертиз по опознанию тел погибших, выдача тел погибших родственникам и проведение мероприятий по захоронению. Работают психологи, организована всесторонняя адресная помощь пострадавшим и родственникам погибших", — сообщил источник.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

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В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).