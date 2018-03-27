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    Пожар в Кемерово. Митингующим назвали "настоящее" число погибших

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (50)

    (обновлено: )115442
    В ответ на требование горожан предоставить "настоящее" число погибших в ТЦ "Зимняя вишня", мэр Кемерово Илья Середюк предложил отправить группу из пяти горожан с проверкой в морги.
    Митинг у администрации Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Инициативная группа кемеровчан, поехавшая проверять морги города после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", вернулась на митинг на площади Советов и отчиталась о поездке, передает корреспондент РИА Новости.

    Несколько часов назад в ответ на требование горожан предоставить "настоящее" число погибших в ТЦ "Зимняя вишня", мэр Кемерово Илья Середюк предложил отправить группу из пяти горожан с проверкой в морги. Туда на автобусе мэрии отправили около десяти самых активных участников митинга. В настоящий момент они вернулись к митингующим.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Только сейчас были в морге, ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших. Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших", — рассказал один из участников группы.

    В ответ на недовольные крики он ответил: "Подождите, мы такие же, как вы, мы собрались и поехали, вы сами нас отправили!".

    Митинг в центре Кемерово, на площади Советов, продолжается уже около пяти часов.

    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

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    В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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