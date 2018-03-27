Путин прибыл в Кемерово и возложил цветы к стихийному мемориалу

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин рано утром во вторник прибыл в Кемерово, где в результате пожара в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Зимняя вишня" погибли 64 человека, и возложил цветы в память о жертвах трагедии.

Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

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В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).