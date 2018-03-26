Живем, как на пороховой бочке. В Украине может повторится трагедия Кемерово

Сергей Максимов, РИА Новости Украина

Торговые "коробки" вне закона

На следующий день после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошло ЧП в харьковском торговом центре "Дом торговли центральный", в результате чего был эвакуирован 31 человек. По предварительным данным, к возгоранию привело короткое замыкание электрической сети.

Разведка пожара установила, что в торговом заведении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 квадратных метров, а также электрощитовая в подвале на площади 3 квадратных метра. Во время горения полимерных материалов выделялось большое количество опасного дыма. Пожар ликвидирован. Благодаря оперативным действиям спасателей и администрации ТЦ жертв удалось избежать.

Как оказалось, трагедия российском городе Кемерово, в которой погибли 64 человека, в любой момент может повториться в украинских городах.

Страшный пожар заставил украинское общество говорить о безопасности пребывания в украинских торгово-развлекательных комплексах, которых сейчас бесчисленное множество по всей Украине. Возводятся эти "коробки" стремительными темпами, с нарушениями строительных норм и с использованием самых дешевых строительных материалов, часто ненадлежащего качества. Украинские строители также любят использовать пластик, поскольку он дешевле и легче, поэтому объекты возводятся максимально быстро, как того просят заказчики.

В результате подобный ТРЦ не только воспламеняется, как свеча, но и выделяет ядовитые вещества, отравляя десятки посетителей за считанные минуты.

Многочисленные нарушения строительных норм в Украине в итоге прекратились в настоящую строительную анархию. Во-первых, от любой государственной комиссии строители благополучно откупаются, получая все необходимые документы за небольшую мзду, во-вторых, отсутствие документов в Украине – не препятствие для строительных работ. Никто незаконные дома и ТРЦ не сносит, собственники продолжают эксплуатировать здания и даже рекламировать свои незаконные объекты, привлекая новых покупателей и арендодателей. Лишь испуг покупателей может остановить строительство, но никак не директивы чиновников.

"Почти каждый третий объект имеет нарушения с разрешительными документами, поэтому есть высокий риск приостановки строительства. Формирование мыльного пузыря на рынке недвижимости четко прослеживается…. Существует вероятность того, что застройщики будут минимизировать расходную часть за счет снижения расходов на стройматериалы либо с помощью внедрения новых технологий. Уже сейчас часто застройщик продает недвижимость по цене ниже себестоимости, демпингуя с целью большего привлечения средств покупателей. Согласно нашему анализу, если застройщик предлагает цены, которые на 15-20% ниже рыночных и это не компания-лидер столичного рынка ("Киевгорстрой", "Укрбуд", "КАН-девеломпент"), которые в состоянии снизить цены за счет применения новых технологий, то очень высока вероятность того, что это строительная афера", – заявил РИА Новости Украина директор рейтингового агентства ""Евро-рейтинг" Григорий Перерва.

Строительная анархия

Даже если чиновники и запретят строительство и попытаются его опечатать, то владельцы сразу же оспаривают это решение в судах для того, чтобы затянуть дело. Даже если проверяющие органы и выиграют суд, объект будет построен, а квартиры или помещения сданы в эксплуатацию. Увы, но даже получив санкции суда, контролирующие органы не могут ничего сделать, поскольку исполнительная служба работает кое-как.

Вторым фактором, сужающим госконтроль за строительством, является массовое сокращение разрешительных процедур и мораторий на проверки бизнеса. По данным главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, после введения моратория на проверки пожарной безопасности количество пожаров увеличилось на 16%.

Пользуясь строительным попустительством, бизнес стал массово экономить на возведении зданий. По данным украинских металлургов, на строительный рынок массово поступает некачественный китайский металлопрокат.

Некоторые строительные компании в погоней за снижением себестоимости массово закупают эту продукцию и используют в строительстве. Все это чревато угрозой появления огромного количества некачественного аварийного жилья. Увы, но государство, фактически, самоустранилось от контроля за качеством возведения домов, переложив всю ответственность на самого застройщика. Такая политика может обернутся массовыми авариями и обрушениями домов, построенных на дешевых металлических конструкциях.

"Это ненормальная ситуация, когда за прошлый год импорт вырос только на 23%, тогда как за 2 месяца этого года на 40% с лишним… Нас беспокоит, что китайская продукция продается по демпинговым ценам. Разница между их продукцией и украинская отличается на десятки процентов. Однако большее беспокойство вызывает не сам демпинг, сколько низкое качество импортируемой продукции. Если мы даем 100-200 грамм цинка на метр продукции, они дают 20-40 грамм, это просто очень некачественный лист, который через 3-4 года нужно менять", – сообщил РИА Новости Украина президент ОП “Укрметаллургпром” Александра Каленков.

После пожара в детском лагере Одессы "Виктория", в результате которого погибло 3 ребенка, Кабмин вернул проверки в социальных учреждениях, детских садах и лагерях. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что в 2017 году было зафиксировано на 31% больше пожаров, и на 8% больше погибших, чем в прошлом году.

"Некоторые государственные и негосударственные деятели воспринимают нашу либеральную позицию как вседозволенность", – сказал Аваков.

ГСЧС шокировали результаты проверок в учебных заведениях. По их данных, каждая школа, садик или секция в Киеве потенциально может повторить трагедию в Одессе, поскольку 90% школьных учреждений не обеспечены средствами противопожарной автоматики.

"В России – ужасная трагедия в Кемерово. Десятки людей сгорели в торговом центре, включая детей, которых два учителя и два родителя закрыли в кинозале, пока сами пошли гулять по торговому центру. В этой трагедии весь ужас постсовка в его отношении к человеку как быдлу, которое должно безропотно выполнять то, что требует начальство. Дети погибли потому что в наших изуродованных совком обществах на ребенка смотрят как на хомячка. Побегал, побегал и в баночку.

Ребёнок рассматривается как проблема от которой нужно избавляться как угодно при первой возможности. Ребенок не имеет прав как взрослый. Потому, если он хочет в туалет в этом кинозале, то он может хоть обо…ся, сидя под замком. В этой системе главное иллюзия контроля, чтобы комфортно находиться в своих иллюзиях. Потому нет ни х.. ни контроля, ни ответственности, ни профессионализма. Вот несчастные дети и задохнулись в баночке….

В этом Украина ничем не отличается от России. Потому что в Одессе в лагере "Виктория" наши дети были в такой же баночке. И главная не решенная за 26 лет задача – разбить эти баночки, где сидят десятки миллионов людей, чья жизнь в любой момент может оборваться из-за того, что кто-то не подумал, кто-то хотел много бабла, а кому-то просто наплевать на жизнь "холопов". А для Кличко и прочих мэров сейчас самое время устроить проверку ТРЦ. Ибо уверен, что там такой же трэш с безопасностью как и в Кемерово", – написал на своей странице в Facebook политический эксперт Юрий Романенко.

"Дрим-таун", "Скай-молл"… кто дальше?

В столичных ТРЦ довольно регулярно ЧП, которые лишь чудом не привели к массовым трагедиям. В одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева SkyMall 10 ноября 2017 года произошел масштабный пожар. Пожар на складских помещениях произошел из-за замыкания электропроводов. Огонь охватил более двухсот квадратных метров.

Кроме помещений самого гипермаркета, загорелась и парковка, расположенная под ними. Едкий дым распространился на несколько километров. Огонь удалось потушить около трех часов ночи. К счастью, никто из людей не пострадал. Стоит отметить, что в 2011 году в этом торговом центре также произошла авария, которая едва не привела к огромным жертвам. Тогда в SkyMall обвалился потолок.

Обвал произошел на втором этаже торгового центра, но в момент, когда там было немного людей, поэтому потрадало всего 2 человека. Одну – с многочисленными рваными ранами доставили в больницу, другая – от госпитализации отказалась.

Увы, но ни события 2011 года, ни события 2017 года никак не повлияли на проверяющие органы, ТРЦ работает до сих пор.

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Буквально на днях, в селе Нересница Тячевского района (Закарпатская область) произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "У Сасина". Площадь пожара ориентировочно составила 1000 квадратных метров.

В январе этого года в торговый центре в Дарницком районе SilverBreeze произошел сильный пожар. В заведении общественного питания в вытяжной шахте произошел пожар с распространением на кровлю седьмого этажа. Во время тушения спасатели вывели на безопасное расстояние 25 граждан.

В конце прошлого июля в центре Киева на Крещатике загорелось здание бывшего центрального гастронома. Спасатели эвакуировали персонал близлежащего Печерского районного суда.

Постоянно нарушает нормы безопасности и крупнейший ТРЦ Киева – "Дрим Таун", который был построен с многочисленными строительными нарушениями. 24 февраля в аквапарке на ребенка обрушилась металлическая конструкция. Ребенок получил многочисленные травмы. Год назад в этом аквапарке захлебнулся ребенок. Однако ни детские смерти, ни постоянные жалобы местных жителей на "дрожание" торгового центра не привели к остановке работа "Дрим Тауна".

Состояние подобных торговых "коробок" вызывают опасения, поскольку также не имеют окон и аварийных лестниц, построены из пожароопасных материалов с нарушениями всевозможных строительных норм.

"Буквально сегодня были в одесским "Эпицентре". До новостей. Там на второй этаж, где мебель, вход и выход только через два эскалатора. Они очень узкие. Но есть аварийные выходы. Так вот, обратил внимание, что один из них (который возле эскалатора на вход) буквально заложен коробками с мебелью. Прямо под большой табличкой, что загромождать его запрещается. Я еще подумал: ну вот если что, то как? Как. А вот так. У нас, кстати, чтобы вы понимали, тоже "надзорные каникулы", в т.ч. и по проверкам пожарных", – написал на своей странице в Facebook Юрий Ткачев.