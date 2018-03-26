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    В Кемерово задержан сотрудник, который отключил систему оповещения при пожаре

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (35)

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    По словам представителя СК РФ Светланы Петренко, задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
    Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центра "Зимняя вишня" отключил систему оповещения, сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения", — сказала она.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

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