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    Путин пришел в больницу к пострадавшим в жутком пожаре в Кемерово

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (46)

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    Владимир Путин пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4-го этажа, который рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом.
    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Кемерово посетил в больнице пострадавших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости.

    Глава государства пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным, при пожаре выпрыгнувшим с 4-го этажа, который рассказал, что в момент пожара находился в торговом центре со своим отцом, и в первые минуты многие не поверили в серьезность происходящего и думали, что тревога учебная.

    Также Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей в первые минуты пожара. Один из них, 35-летний профессиональный спасатель, сотрудник МЧС Андрей Сергеев в ответ на вопрос президента о возможных причинах столь тяжких последствий пожара сказал, что считает неправильной всю конструкцию торгового центра с его узкими проходами и неудобными эвакуационными выходами.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин почтил память погибших при пожаре в Кемерове

    Глава государства пожелал всем пострадавшим выздоровления и пожал им руки.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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