Пожар в Кемерово. Трагедия может повториться в Украине – генерал

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В результате пожара в торговом центре города Кемерово погибли 64 человека. Такие цифры называют в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ. Отметим, что ТЦ "Зимняя вишня" загорелся вчера днем около четырех дня по местному времени.

Сначала заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов говорил, что пожар начался в одном из кинозалов на последнем этаже торгового центра. А позже он заявил, что пожар, скорее всего, начался в батутном бассейне на детской площадке, якобы там кто-то поджег поролоновый наполнитель.

Пожарная сигнализация не сработала. Об эвакуации объявили по громкоговорителю. Но не все посетители услышали объявление. В результате, некоторые люди оказались отрезанными от выходов, им пришлось прыгать из окон или выбираться на крышу, откуда их с лестницы спасали пожарные. Как минимум, в одном из залов во время сеанса оказались заперты двери – там показывали мультфильм.

Огонь был локализован на площади 1200 кв. метров, поздно вечером открытое горение было ликвидировано, однако до утра здание вспыхнула снова. На площади 600 кв. метров обрушилась кровля.

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Что послужило причиной этой трагедии и соблюдают ли правила пожарной безопасности в украинских ТЦ, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал генерал-майор службы гражданской защиты на общественных началах Иван Криса.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому так багато жертв у цій пожежі? Про які грубі порушення техніки безпеки можна говорити у цьому випадку?

– Перш за все двері, які повинні бути завжди відкритими, доступними до відкриття. Це перш за все. По-друге, там спрацювала тільки пожежна сигналізація, а в такій будівлі повинна бути автоматична система пожежогасіння, яка повинна спрацювати обов'язково, щоб не було розповсюдження вогню. Ну, і третя, на мій погляд причина, це облицювання стін цього кінотеатру, вони повинні бути не горючими, не виділяти токсичні матеріали.

Чому не спрацювала пожежна сигналізація?

– Це повинно бути в певному стані і обслуговуватися. Була вона там чи ні, я думаю, не відіграло таку значну роль. Тому що ця пожежа видима. Ще раз кажу, там повинна бути система автоматичного пожежогасіння, вона повинна спрацювати. Сигналізація теж повинна спрацювати. Не тільки сигналізація повинна спрацювати, а система оповіщення людей про пожежу повинна на таких об'єктах бути, яка б, автоматично включатися при виникненні пожежі.

У кінозалах цього торговельного центру виявилися заблокованими багато людей. Це проблема шляхів евакуації? Чому так могло статися?

– Я думаю, що там була необхідна кількість шляхів евакуації. Друге питання, їх утримання. Якщо вони були в закритому стані, то тоді це питання до керівників і власників об'єкту, чому вони їх тримали в закритому стані. А вони повинні бути вільними, і доступ до них вільний, і вони мають легко відкриватися для того, щоб люди могли спокійно евакуюватися із таких будівель.

Що Ви можете сказати про правила пожежної безпеки для кінотеатрів в Україні?

– У минулому році було доповнення до правил пожежної безпеки. Вони досить такі жорсткі. І вони передбачають усі заходи для безпеки людей у таких будівлях.

Порушення бувають, чи всі дотримуються доволі серйозно цих правил?

– Ні, бувають. Дуже часто бувають. Більше того, коли був мораторій на проведення перевірок таких об'єктів, і в нас в Україні декілька років він діє, дуже часто і нашій країні такі порушення були.

Соцсети Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"

Тобто, зараз неможливо перевірити кінотеатр на пожежну безпеку і дотримання норм?

– У грудні минулого року була прийнята постанова Кабміну, яка дозволила проводити перевірки таких об'єктів. Ще раз кажу, вони дуже рідкі. І такі об'єкти перевіряються раз на 2 роки.

Якщо пожежа почалася із батутного містечка, про що це може свідчити? Про недбалість персоналу чи про нехтування правилами безпеки, якщо загорілася проводка?

– Тут об’єднано: і недбалість персоналу, і нехтування правилами пожежної безпеки. До речі, пожежа почалася у батутному містечку, а там матеріали, які виділяють дуже токсичні продукти горіння. Я не можу зараз говорити, що там було, як там було. Але на мій погляд, там, скоріше за все, були легкозаймисті матеріали, які виділяють токсичні продукти горіння, ту ж саму синильну кислоту, тощо.

Для дитячих майданчиків якісь специфічні вимоги є?

– Так. Деякі вимоги є специфічними. І там не повинно бути легкозаймистих матеріалів.

Чи так воно є насправді?

– На жаль, насправді, такого немає.

За вашими спостереженнями, якими саме правилами безпеки нехтують найчастіше в українських торговельних центрах? І наскільки масові ці порушення?

– Ті ж самі, що і там були. Це правила пожежної безпеки, які діють з минулого року, які оновлені в минулому році. Це відсутність систем автоматичного пожежогасіння та пожежної сигналізації. Це недотримання вимог щодо шляхів евакуації, щоб вони були вільними і доступні для всіх людей.

Я би сказав, це головні порушення, я не кажу про вогнегасники і таке інше. Але для безпеки людей це найголовніше, щоб були вільними шляхи евакуації, і щоб люди могли вчасно покинути приміщення під час таких надзвичайних подій.

Хто повинен відповідати за подібні порушення і як саме?

– Відповідає керівник об'єкту, власник об'єкту, він має періодично проводити навчання із обслуговуючим персоналом та з присутніми там людьми. Такі навчання повинні проводитися не рідше раз на півроку. І має відпрацьовуватися план евакуації на таких об'єктах.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Є інформація, що останні навчання з евакуації у ТРЦ "Зимняя вишня" у Кемерово проводилися десь тиждень тому. Якщо проводили ці навчання, чому сталася подібна трагедія? Як часто в українських торговельних центрах влаштовують такі навчання?

– Я думаю, що вони були проведені чисто формально. Якби персонал знав, як треба діяти в таких випадках, я думаю, таких наслідків не було би. В Україні теж аналогічна ситуація. Здебільшого, навчання проводяться формально.

Як вони взагалі повинні відбуватися?

– В ідеалі повинна включатися тривога, повинна спрацювати система оповіщення про пожежу. Обслуговуючий персонал має знати, що треба робити в таких випадках, про шляхи евакуації, і за певний період часу люди повинні покинути приміщення, поки пожежа не набула великих наслідків. Пожежа одрразу не охоплює усю будівлю, вона розвивається. І з певною періодичністю.

Якось взагалі можна передбачити пожежу, як вона може розвиватися?

– Тут багато факторів, як вона може розвиватися. У залежності від кількості матеріалів, які там є, на даному об'єкті, і в якому місці вона виникла. Посеред залу вона, скоріше всього, не виникне, якщо там немає чому горіти. Тому повністю передбачити її не можна. І взагалі людський фактор також відіграє свою роль.

Напомним, в Кемеровской области России объявили трехдневных траур по погибшим в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".