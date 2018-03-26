наверх
26.03.201822:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    Из-под завалов в Кемерово извлекли 60 тел погибших - источник

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (35)

    (обновлено: )28401
    По информации источника в экстренных службах Кемеровской области, из-под завалов извлечены еще два тела погибших, общее число найденных тел составило 60.
    Последствия пожара в ТЦ Зимняя вишня
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Шестьдесят тел погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово извлечены из-под завалов, осталось найти еще четыре тела, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

    Пожар в торговом центре в Кемерово. Инфографика
    РИА Новости
    Смертельный пожар в ТЦ Кемерово. Последние данные

    Читайте также: Живем, как на пороховой бочке. В Украине может повторится трагедия Кемерово

    В воскресенье в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

    "Из-под завалов извлечены еще два тела погибших, общее число найденных тел составило 60", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, спасатели ведут поиск еще четырех погибших.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Апелляционный суд Киева
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Вид на здание Белого дома в Вашингтоне
    Отравление Скрипаля. Британия против России