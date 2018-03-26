Из-под завалов в Кемерово извлекли 60 тел погибших - источник

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Шестьдесят тел погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово извлечены из-под завалов, осталось найти еще четыре тела, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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В воскресенье в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

"Из-под завалов извлечены еще два тела погибших, общее число найденных тел составило 60", — сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели ведут поиск еще четырех погибших.