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    Пожарную сигнализацию в кемеровской "Зимней Вишне" никто не чинил - следствие

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    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сказал, что невозможно дать разумных объяснений действиям охранника торгового центра, который не включил систему оповещения.
    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости украина. Пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерово торговом центре "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, однако ее починкой никто не занимался, сообщил во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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    Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово президентом РФ Владимиром Путиным.

    "С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", — сказал Бастрыкин.

    Он также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации. "Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", — сказал Бастрыкин.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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