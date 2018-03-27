Пожарную сигнализацию в кемеровской "Зимней Вишне" никто не чинил - следствие

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости украина. Пожарная сигнализация в сгоревшем в Кемерово торговом центре "Зимняя вишня" не работала с 19 марта, однако ее починкой никто не занимался, сообщил во вторник председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного ликвидации последствий пожара, проведенного в Кемерово президентом РФ Владимиром Путиным.

"С 19 числа у них сигнализация не работала, но никто этим не занимался", — сказал Бастрыкин.

Он также пояснил, что охранник ТЦ после начала пожара не включил систему оповещения, которая работала, в отличие от сигнализации. "Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", — сказал Бастрыкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).