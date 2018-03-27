В России объявлен траур в связи с трагедией в Кемерово

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Как сообщает пресс-служба, Путин подписал указ об объявлении траура 28 марта, в среду, в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.

Государственные флаги будут приспущены на всей территории России 28 марта в день траура в связи с трагедией в Кемерово, кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, говорится в указе президента РФ.

"В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в городе Кемерово Кемеровской области, имеются многочисленные жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю … объявить 28 марта 2018 года днем траура в Российской Федерации", — сказано в указе.

Правительство РФ и органы государственной власти субъектов РФ, согласно документу, должны принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

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В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).