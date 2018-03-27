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    Трагедия в Кемерово. Число пострадавших продолжает расти

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    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (58)

    (обновлено: )95708
    Тридцать восемь человек числятся пропавшими без вести после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", сообщается на сайте администрации Кемерово. Согласно опубликованным данным, среди пропавших без вести по меньшей мере 26 детей.
    Пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Количество пострадавших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово достигло 69, сообщается на сайте администрации Кемерово.

    Согласно опубликованным данным, среди госпитализированных значатся 24 ребенка.

    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трагедия в Кемерово: "Детей опознали в морге по ботиночкам"

    Тридцать восемь человек числятся пропавшими без вести после пожара, сообщили в администрации города. Среди пропавших без вести по меньшей мере 26 детей.

    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

    В Кузбассе 27-29 марта объявлены днями траура, в области приспущены флаги, областные власти рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

    По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

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