Соцсети: Злорадство о трагедии в Кемерово – приговор "патриотам"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В воскресенье, 25 марта, в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, среди погибших в пожаре оказался 41 ребенок. По предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок, и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. Среди 64 погибших был и житель Донецка Алексей Федонюк. Об этом сообщили друзья парня в соцсетях.

В украинском сегменте соцсетей воскресная трагедия в российском Кемерово стала самой громкой темой последних дней. Не обошлось без злорадства в едких комментариях по типу: "это возмездие" и "заслужили".

Однако большинство украинцев такой реакцией возмущены и все же солидарны с жителями России в скорби о погибших детях.

"Сегодня это Кемерово, завтра — любой другой город, как России, так и Украины" – такие мысли посещают сегодня многих и находят отображение в многочисленных комментариях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook