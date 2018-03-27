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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: Злорадство о трагедии в Кемерово – приговор "патриотам"

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (55)

    (обновлено: )1927191
    Ужасающий пожар в одном из ТРЦ Кемерово, жертвами которого стали десятки людей, большинство из которых дети, приковал к себе внимание всего мира. Однако среди некоторых украинцев помимо скорби эта трагедия породила и несколько иные чувства…
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    В воскресенье, 25 марта, в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, среди погибших в пожаре оказался 41 ребенок. По предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок, и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. Среди 64 погибших был и житель Донецка Алексей Федонюк. Об этом сообщили друзья парня в соцсетях.

    В украинском сегменте соцсетей воскресная трагедия в российском Кемерово стала самой громкой темой последних дней. Не обошлось без злорадства в едких комментариях по типу: "это возмездие" и "заслужили". 

    Однако большинство украинцев такой реакцией возмущены и все же солидарны с жителями России в скорби о погибших детях. 

    "Сегодня это Кемерово, завтра — любой другой город, как России, так и Украины" – такие мысли посещают сегодня многих и находят отображение в многочисленных комментариях.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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