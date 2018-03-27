Фото дня. Трагедия в Кемерово: люди вышли на массовый протест

В 9 часов утра по местному времени (5.00 по Киеву) кемеровчане стали собираться около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса. Площадь Советов около областной администрации в этот момент была перекрыта полицией.

К собравшимся вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся накинулись на них с требованием назвать "настоящее" число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: "Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!", — передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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Чиновники предложили собравшимся перейти через площадь на крыльцо обладминистрации, для чего их помощники даже разобрали полицейскую ограду. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако ОМОН взял под охрану вход в администрацию, а также закрыл от митингующих Советский проспект, чтобы они не мешали движению машин.

Группа кемеровчан, которая отправлялась проверять морги города, отчиталась о своей работе, ее представители рассказали, что "прошлись по всем кабинетам, подсобкам — туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили", "прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство. Путин также посетил в больнице пострадавших при пожаре и пообщался с очевидцами трагедии.

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