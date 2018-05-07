Хабенский не сдержался после вопроса журналистки на показе "Собибора"

Хабенский с мнением журналистки не согласился. "Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут?" — спросил актер.

Последующие несколько минут актер пытался добиться от собеседницы ответа на вопрос о том, что именно волнует журналистку, но оппоненты так и не пришли к взаимопониманию.

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"Дорогие друзья, давайте расчесывать наше поколение и давайте расчесывать наш кинематограф на очень предельно понятные вещи. Мы должны создать взлетную полосу. Я по-другому даже не могу назвать эту историю. Мы так боимся всего, мы так любим Голливуд, мы так любим черт знает что. Давайте думать о том поколении, которое мы выращиваем, давайте говорить о том, с кем мы общаемся, с чем мы общаемся, и кто о нас будет заботиться через некоторое время", — заключил Хабенский.

Фильм "Собибор", ставший режиссерским дебютом Константина Хабенского, основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве.