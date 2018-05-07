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    Хабенский не сдержался после вопроса журналистки на показе "Собибора"

    (обновлено: )14131
    Режиссер Константин Хабенский не смог сдержать эмоций после вопроса журналистки на премьере фильма "Собибор" в Санкт-Петербурге. Вопрос заключался в том, как, по его мнению, на фильм отреагирует публика, которая придет "с попкорном и кока-колой".
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    Хабенский с мнением журналистки не согласился. "Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами живут?" — спросил актер.

    Последующие несколько минут актер пытался добиться от собеседницы ответа на вопрос о том, что именно волнует журналистку, но оппоненты так и не пришли к взаимопониманию.

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    "Дорогие друзья, давайте расчесывать наше поколение и давайте расчесывать наш кинематограф на очень предельно понятные вещи. Мы должны создать взлетную полосу. Я по-другому даже не могу назвать эту историю. Мы так боимся всего, мы так любим Голливуд, мы так любим черт знает что. Давайте думать о том поколении, которое мы выращиваем, давайте говорить о том, с кем мы общаемся, с чем мы общаемся, и кто о нас будет заботиться через некоторое время", — заключил Хабенский.

    Фильм "Собибор", ставший режиссерским дебютом Константина Хабенского, основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве.

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