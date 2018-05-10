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    Умер режиссер сериалов "Крот" и "Агент национальной безопасности"

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    Гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин сообщил о смерти российского режиссера Эрнеста Ясана. По его словам, он скончался в больнице после аварии.
    Кинорежиссер Эрнест Ясан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Российский режиссер Эрнест Ясан скончался в больнице Санкт- Петербурга после автомобильной аварии на 83-м году жизни, сообщил РИА Новости гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

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    "Эрнест Викторович скончался в больнице", — сказал Пичугин.

    По словам директора киностудии, где с 1966 года работал Ясан, с датой и местом прощания родственники еще не определились. Он допускает, что оно может пройти и на Ленфильме.

    Эрнест Ясан снял 14 художественных лент, в числе которых "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности", "Крот".

    Ранее скончался итальянский режиссер Эрманно Ольми. За десятилетия творческой деятельности он снял 60 фильмов для кино и телевидения, а также более 10 документальных картин.

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