Умер режиссер сериалов "Крот" и "Агент национальной безопасности"

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Российский режиссер Эрнест Ясан скончался в больнице Санкт- Петербурга после автомобильной аварии на 83-м году жизни, сообщил РИА Новости гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

"Эрнест Викторович скончался в больнице", — сказал Пичугин.

По словам директора киностудии, где с 1966 года работал Ясан, с датой и местом прощания родственники еще не определились. Он допускает, что оно может пройти и на Ленфильме.

Эрнест Ясан снял 14 художественных лент, в числе которых "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности", "Крот".

Ранее скончался итальянский режиссер Эрманно Ольми. За десятилетия творческой деятельности он снял 60 фильмов для кино и телевидения, а также более 10 документальных картин.