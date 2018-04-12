Фитнес-гуру из Питера показала красоту сексапильного тела

За Instagram юной фитнес-гуру Насти Мироновой следит 491 тысяча подписчиков. Девушка работает тренером и признается, что ее контингент самый разный, возраст тоже – от 18 до 40 лет!

"Самое крутое в моей профессии – бесконечная мотивация! Я говорю не про спорт: дело в постоянном ментальном развитии. Каждый месяц я тренирую более 90 девушек – успешных, талантливых и разносторонних. Горжусь! Я прививаю им любовь к физической культуре, а они не дают мне забыть о самом главном – что мир не ограничивается стенами спортзала и в нем так много всего интересного", — призналась красотка порталу beautyhack.ru.

Настя призналась, что намерена запустить крупный online-проект со своими тренировками и отправиться в фитнес-тур по всему миру.

Ранее сообщалось, что одна из самых известных в мире бикини-моделей Алексис Рэн опубликовала свое фото в душе, на снимке девушка обнажила грудь.

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