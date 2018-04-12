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    Фотоленты

    Фитнес-гуру из Питера показала красоту сексапильного тела

    (обновлено: )59002
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia
    Анастасия Миронова
    instagram.com/mironovanastasiia

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    За Instagram юной фитнес-гуру Насти Мироновой следит 491 тысяча подписчиков. Девушка работает тренером и признается, что ее контингент самый разный, возраст тоже – от 18 до 40 лет! 

    Лекси Вуд
    instagram.com/lexiwood
    Модель Playboy, покорившая Бекхэма

    "Самое крутое в моей профессии – бесконечная мотивация! Я говорю не про спорт: дело в постоянном ментальном развитии. Каждый месяц я тренирую более 90 девушек – успешных, талантливых и разносторонних. Горжусь! Я прививаю им любовь к физической культуре, а они не дают мне забыть о самом главном – что мир не ограничивается стенами спортзала и в нем так много всего интересного", — призналась красотка порталу beautyhack.ru.

    Настя призналась, что намерена запустить крупный online-проект со своими тренировками и отправиться в фитнес-тур по всему миру.

    Ранее сообщалось, что одна из самых известных в мире бикини-моделей Алексис Рэн опубликовала свое фото в душе, на снимке девушка обнажила грудь.

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