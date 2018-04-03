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    Террористы, взорвавшие метро Петербурга, даже не были знакомы - следствие

    (обновлено: )17120
    По данным Следственного комитета России террористический акт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года был совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ.
    Взрыв в метро
    STR / AFP

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Теракт в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году совершили участники радикального исламистского сообщества, которые даже не были знакомы между собой, а общались исключительно с помощью современных средств коммуникации, сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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    "Этот террористический акт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организаторы и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь с помощью современных средств коммуникации", — сказала Петренко.

    По ее словам, именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы.

    Петренко добавила, что в качестве обвиняемых по уголовному делу привлечено 11 человек, все они содержатся под стражей.

    Alexander TARASENKOV / AFP
    Взрыв в метро

    Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

    Тогда погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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