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    Алексей Учитель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Съемки фильма Алексея Учителя Матильда
    Сборы фильма "Матильда" меньше, чем ожидал режиссер Учитель
    04:55 28.10.2017
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    По словам режиссера "Матильды" Алексея Учителя, сборы после первых выходных резко снизятся из-за отсутствия рекламы на телевидении, которая охватывает более возрастную аудиторию.
    Поджог автомобиля возле офиса адвоката кинорежиссера Алексея Учителя в Москве
    Связанное с фильмом "Матильда" насилие не исходит от верующих - РПЦ
    03:37 12.09.2017
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    Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин сообщил, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Москве.
    Руководитель студии Рок, режиссер Алексей Учитель. Архивное фото
    В РПЦ прокомментировали нападение на студию режиссера Учителя
    02:56 01.09.2017
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    В РПЦ заявили, что те, "кто совершил это провокационное нападение, совершенно сознательно маргинализируют диалог между верующими и культурным сообществом".
    Солист рок-группы Кино Виктор Цой.
    В России снимут фильм, как тело Цоя после ДТП везли в Санкт-Петербург
    12:15 20.07.2017
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    Режиссером фильма выступит Алексей Учитель. В ленте будет рассказано, как автобус с близкими и знакомыми Цоя вез его тело до Санкт-Петербурга.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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