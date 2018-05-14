Тренера "Шахтера" сватают в "Зенит"

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Главный тренер донецкого "Шахтера" португалец Пауло Фонсека рассматривается в качестве кандидата на пост тренера питерского "Зенита". Об этом сообщают источники, близкие к руководству российского клуба.

Ранее пресс-секретарь петербургского футбольного клуба Антон Макаренко подтвердил, что руководство ищет замену уволенному итальянскому специалисту Роберто Манчини.

"На пост главного тренера "Зенита" рассматриваются пять кандидатов", — сообщил Макаренко, отказавшись при этом назвать конкретные фамилии.

Вместе с тем, источник в донецком "Шахтере" знакомый с ходом переговоров рассказал РИА Новости Украина, что слухи о переезде Пауло Фонсеки в "Зенит" — дело рук известного португальского агента Жорже Мендеша.

"Не являясь агентом Фонсеки, Мендеш имеет на него авторизацию, может вести переговоры. Сейчас он пытается заработать на Фонсеке и предлагает "Зениту" кроме него, еще целый ряд кандидатов", — отметил собеседник.

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Со слов источника очевидно, что в настоящее время в "Шахтере" проходят активные переговоры с португальским специалистом о продлении контракта, в ближайший день-два вопрос разрешится. Не исключено, что Пауло Фонсека останется в донецкой команде.