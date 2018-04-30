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    На фестивале в Петербурге танк наехал на нескольких человек

    (обновлено: )49307
    Организаторы мероприятия катали посетителей на копиях танков времен Великой Отечественной войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 люди не удержались и упали.
    МИА "Россия сегодня"

    На фестивале "Боевая сталь" в Петербурге несколько человек попали под танк. Очевидцу Юрию Ану удалось заснять момент наезда.

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    Организаторы мероприятия катали посетителей на копиях танков времен Великой Отечественной войны. Во время одной из таких поездок на броне T-60 люди не удержались и упали. Один из них попал под гусеницу боевой машины, которая как раз съезжала с насыпи.

    Вначале появилась информация о погибших, однако позже стало известно, что пострадали три человека - 1985, 2003 и 2008 годов рождения — и все они живы. Подростки получили ушибы, а мужчина ушиб ребро и сломал лодыжку.

    Следственный комитет России начал проверку.

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