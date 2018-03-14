Теперь я видел все. В Питере мужчина с гитарой катался по парапету моста

В комментариях многие с юмором отнеслись к поступку неизвестного мужчины. Некоторые, впрочем, объяснили его поведение "весенним обострением".

"Как же скучно я живу!", — пишет John Smith.

"Весна, обострение у дурных", — пишет Игорь Литвинов.

"Теперь я видел все", — пишет Александр Сивак.

Смотрите также: Мистический ночной Киев во время тумана

"Сломал мозг у зануд и серой массы", — пишет Дарина Козлова.

"А ему нормально, а то и лучше, чем большинству нытиков из комментариев", — пишет Александр Шибко.

Пользователь Владимир Суворов отметил, что мужчина на видео победил сразу несколько фобий, от боязни высоты до боязни публичных выступлений. Алексей Васильев, в свою очередь, заявил, что видел его в другом районе города также на роликах и с гитарой.