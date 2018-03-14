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    Теперь я видел все. В Питере мужчина с гитарой катался по парапету моста

    (обновлено: )22130
    Автолюбители Санкт-Петербурга сняли на видео мужчину, который ехал на роликах по мосту над Обводным каналом с гитарой в руках. Кадры городского чудака сразу же взорвали сеть.
    Канал Мегаполис на Youtube

    В комментариях многие с юмором отнеслись к поступку неизвестного мужчины. Некоторые, впрочем, объяснили его поведение "весенним обострением".

    "Как же скучно я живу!", — пишет John Smith.

    "Весна, обострение у дурных", — пишет Игорь Литвинов.

    "Теперь я видел все", — пишет Александр Сивак.

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    "Сломал мозг у зануд и серой массы", — пишет Дарина Козлова.

    "А ему нормально, а то и лучше, чем большинству нытиков из комментариев", — пишет Александр Шибко.

    Пользователь Владимир Суворов отметил, что мужчина на видео победил сразу несколько фобий, от боязни высоты до боязни публичных выступлений. Алексей Васильев, в свою очередь, заявил, что видел его в другом районе города также на роликах и с гитарой.

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