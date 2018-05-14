В Петербурге до смерти забили украинца - СМИ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные до смерти забили гражданина Украины в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

"Труп 32-летнего иностранца в крови был обнаружен 13 мая в 17:20 у забора у ТРК "Румба" на улице Васи Алексеева. Молодой мужчина погиб от множественных травм", — сказано в сообщении.

По словам 53-летней подруги убитого, сотрудницы коммерческого банка, между украинцем и группой из шести мужчин по неизвестной причине произошел конфликт, его били руками и ногами.

Спустя час российским патрульным удалось задержать одного из подозреваемых, 39-летнего гражданина Белоруссии.

Следственный комитет проводит проверку по факту убийства.

Ранее группа неизвестных напала на трех украинцев в польском селе Глоскув недалеко от Варшавы и жестоко избила одного из них.