наверх
14.05.201823:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Петербурге до смерти забили украинца - СМИ

    (обновлено: )74624
    По данным местного издания, труп 32-летнего украинца обнаружили у забора возле торгово-развлекательного комплекса в Санкт-Петербурге. Подруга убитого сообщила, что конфликт возник с группой из шести мужчин.
    Автомобиль российской полиции. Архивное фото
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные до смерти забили гражданина Украины в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

    "Труп 32-летнего иностранца в крови был обнаружен 13 мая в 17:20 у забора у ТРК "Румба" на улице Васи Алексеева. Молодой мужчина погиб от множественных травм", — сказано в сообщении.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Украинцам пускают кровь в городах и селах... повсеместно

    По словам 53-летней подруги убитого, сотрудницы коммерческого банка, между украинцем и группой из шести мужчин по неизвестной причине произошел конфликт, его били руками и ногами.

    Спустя час российским патрульным удалось задержать одного из подозреваемых, 39-летнего гражданина Белоруссии. 

    Следственный комитет проводит проверку по факту убийства.

    Ранее группа неизвестных напала на трех украинцев в польском селе Глоскув недалеко от Варшавы и жестоко избила одного из них.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля