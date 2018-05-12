Жестокое избиение украинца в Польше. Стало известно о состоянии пострадавшего

Michal SZALAST/EAST NEWS

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Варшаве прооперировали 52-летнего украинца, которого ранее жестоко избили в селе Глоскув, сообщает "Укринформ".

Как сообщил руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, сейчас жизнь Николая вне опасности.

"Он пришел в сознание, находится дальше на лечении. Врачи еще не дают согласия на его прослушивание в качестве свидетеля. Однако, как только это станет возможным, полиция и прокуратура смогут взять у него показания", — сообщила она.

По ее словам, мужчина реагирует кивками головы на вопросы. Врачи отдела нейрохирургии госпиталя подтверждают, что операция была проведена успешно.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на трех украинцев в польском селе Глоскув недалеко от Варшавы и жестоко избила одного из них.