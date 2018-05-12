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    Жестокое избиение украинца в Польше. Стало известно о состоянии пострадавшего

    (обновлено: )41502
    Как сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве, сейчас жизнь пострадавшего вне опасности.
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Michal SZALAST/EAST NEWS

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. В Варшаве прооперировали 52-летнего украинца, которого ранее жестоко избили в селе Глоскув,  сообщает "Укринформ".

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    Украина - Польша. Новое обострение в стане друзей уже летом

    Как сообщил руководитель  консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, сейчас жизнь Николая вне опасности.

    "Он пришел в сознание, находится дальше на лечении. Врачи еще не дают согласия на его прослушивание в качестве свидетеля. Однако, как только это станет возможным, полиция и прокуратура смогут взять у него показания", — сообщила она.

    По ее словам, мужчина реагирует кивками головы на вопросы. Врачи отдела нейрохирургии госпиталя подтверждают, что операция была проведена успешно. 

    Ранее сообщалось, что группа неизвестных напала на трех украинцев в польском селе Глоскув недалеко от Варшавы и жестоко избила одного из них.

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