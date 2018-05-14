В Польше перевернулся автобус с украинцами

Фото kontakt24.tvn24.pl

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Польше придорожную канаву упал автобус, перевозивший граждан Украины по маршруту Щецин — Черновцы, сообщает онлайн-издание kontakt24.tvn24.

ДТП происшествие произошло в вечером 13 мая между в районе польских городов Згеж и Стрикув на 353 километре автострады A2 по направлению в Варшаву. По невыясненным причинам автобус съехал на обочину и перевернулся.

Фото kontakt24.tvn24.pl Автобус с украинцами разбился в Польше

В момент аварии в салоне автобуса находились 28 пассажиров, большинство из которых — украинцы. Пассажиры самостоятельно покинули автобус, в результате ЧП пострадал один человек, которому оказали помощь на месте.