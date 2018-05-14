Украинцам пускают кровь в городах и селах... повсеместно

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Счет убитых и раненых от холодного оружия, которым становятся как перочинные ножики, так и кухонная утварь, уже идет на тысячи. Ножи сегодня используют не только в бытовых разборках за столом, как всегда находящееся под рукой, но и в уличных баталиях. И это страшно.

Кровавая поножовщина

В воскресенье,13 мая, в Соломенском районе Киева на улице Академика Белецкого, ножом в горло был убит мужчина. Его еще живого лежавшего в луже собственной крови заметили прохожие, которые вызвали "скорую", но, когда приехала неотложка, врачи уже констатировали смерть. Мужчина истек кровью. Кто и за что так с ним расправился — загадка. Продавцы и посетители ближайших магазинов и ларьков ничего не слышали и никого не видели.

За последнее время от ножевых пострадали десятки людей и не многим удалось выжить. В воскресенье во Львове во время оформления ДТП после столкновения автомобилей Skoda Octavia и Lexus, 42-летний водитель Skoda пытался скрыться с места аварии и ударил патрульную Татьяну Сороку ножом в живот. Девушку в критическом состоянии доставили в больницу. Туда же отвезли и ее обидчика — напарник патрульной ранил его в ногу.

В Киевской области во время проводов в армию односельчанина, пьяный десятиклассник убил ножом 14-летнего подростка, с которым поссорился и подрался на перекуре.

В Коростене Житомирской области во время домашней ссоры 60-летний отец убил ножом 37-летнего сына. Как объяснил детоубийца, сын вернувшись из АТО и не переставая пил спиртное, на этой почве они часто ругались, последний раз конфликт перерос в драку и отец взял на кухне нож и убил сына.

В центре Киева во время драки из-за конфликта с одним из посетителей бара, двое получили ранение ножом: один в живот, второй в грудь. Мужика который подрезал двоих посетителей задержали, им оказался 41-летний ранее судимый гражданин.

Против лома нет приема…

Чего только не используют сегодня украинцы совершающие преступление — огнестрельное оружие, гранаты, гранатометы, но если первое не каждый сможет достать, то нож может оказаться у каждого в кармане. Еще до революции 1917 года, да и после нее, нож, чаще всего "финский", "финка", всегда был в кармане или же за голенищем сапога у каждого уважающего себя уркагана.

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Сегодня, как и сто лет назад, мода на ножики возвращается. Более того, судя по тому, как часто его применяют в уличных разборках и не обязательно носить колюще-режущий предмет с собой. В феврале этого года, в Киеве, боец АТО после ссоры с незнакомым человеком на остановке общественного транспорта заглянул в ближайшую хозяйственную лавку, купил самый обычный кухонный нож, вернулся на остановку и зарезал оппонента на глазах у его семьи и других людей. Убил одним точным ударом в сердце.

"Любой специалист вам расскажет, что нож — тихое и смертельное оружие, которое легко спрятать, которым легко орудовать. Против ножа в руках профессионала эффективной защиты нет, если у вас нет пистолета, пулемета, автомата. Бороться с человеком с ножом — бесполезно. Если у вас "голые руки", лучше всего убегать, не связываться, даже если стыдно. Лучше позор, чем красивое надгробие на могиле. Более того, это касается ситуации, если в руках у оппонента не только нож, но и пистолет, граната, любое оружие. В этом случае геройствовать не надо. Любые супер-приемы не помогут — это все из области фантазий и индийско-китайских боевиков. Шансы в случае атаки ничтожны. Если только сам нападающий не собирается причинить вред, а только пугает вас оружием", — отмечает в комментариях для РИА Новости Украина сотрудник МВД Сергей Сыроид.

Более того, как рассказывают бывшие милиционеры, их тренеры по рукопашному бою учили всех одному приему: если сталкиваешься один на один с вооруженным ножом человеком, а у тебя при себе нет ни пистолета, ни дубинки, ни лома, чтобы обезвредить нападающего, убегай.

С одной стороны, ходить по улицам с ножом — не запрещено. Но, если этот нож кто-то решил использовать в преступной цели, это уже наказуемо.

"Если в общественном месте полиция заметила человека в колюще-режущим (нож, заточка, шило и т.д.) предметом в руках или за пазухой, имеют полное право осмотреть его. Если посчитают, что оно может быть применено в преступлении, составляется протокол, владельца доставляют в райотдел, где найденный предмет изучается экспертом. Если эксперт его признает холодным оружием — это уже статья уголовного кодекса, даже если просто носил, не применял. Предмет подлежит изъятию. А если же субъект этим ножом кому-то угрожал, то не имеет значение, является ли оно холодным оружием или нет — это усугубляет его положение. Если он с ножом вышел отобрать чужое имущество, то это уже будет квалифицироваться не как грабеж, а разбой. За что грозит большее наказание", — рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник милиции Василий Кравчук.

Но, если есть пистолет, а на тебя нападает человек с ножом, или просто размахивает им перед носом, но ты чувствуешь угрозу жизни, можно смело нажимать на курок, отмечает экс-сотрудник уголовного розыска. Это будет расценено как самозащита. Проблема только в том, что оружие есть не у всех. Поэтому, безоружным украинцам остается одно при виде человека с ножом — не геройствовать, а бежать от греха подальше.