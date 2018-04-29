В Запорожье мужчина зарезал женщину и ее дочь, которая пыталась защитить мать

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье полиция задержала мужчину, который подозревается в двойном убийстве, проводятся следственные действия.

Кошмарное преступление было совершено в субботу, 28 апреля. В Шевченковском районе Запорожья пьяный мужчина с ножом напал на 35-летнюю женщину. Также пострадала 12-летняя девочка, которая пыталась защитить свою мать. И мама, и дочь скончались от многочисленных ножевых ранений в больнице, куда их срочно доставили.

Позднее оказалось, что задержан сожитель женщины. По информации издания gazeta.zp.ua, на улице Культурной он рассказывал людям, что нанес ранение ножом двоим людям. Свидетели заметили, что мужчина был испачкан в крови и сообщили в полицию.

Ранее сообщалось, что во Львове отчим во время бытового конфликта убил своего пасынка металлической палкой.