наверх
29.04.201814:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Запорожье мужчина зарезал женщину и ее дочь, которая пыталась защитить мать

    (обновлено: )24303
    В Шевченковском районе Запорожья пьяный мужчина с ножом напал на 35-летнюю женщину. Также пострадала 12-летняя девочка, которая пыталась защитить свою мать.
    В Запорожье задержан мужчина по подозрению в убийстве 12-летней девочки и ее матери
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье полиция задержала мужчину, который подозревается в двойном убийстве, проводятся следственные действия.

    Взрыв гранаты в парке Киото
    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
    Украина криминальная: взрывы и загадочные самоубийства СБУшников

    Кошмарное преступление было совершено в субботу, 28 апреля. В Шевченковском районе Запорожья пьяный мужчина с ножом напал на 35-летнюю женщину. Также пострадала 12-летняя девочка, которая пыталась защитить свою мать. И мама, и дочь скончались от многочисленных ножевых ранений в больнице, куда их срочно доставили.

    Позднее оказалось, что задержан сожитель женщины. По информации издания gazeta.zp.ua, на улице Культурной он рассказывал людям, что нанес ранение ножом двоим людям. Свидетели заметили, что мужчина был испачкан в крови и сообщили в полицию.

    Ранее сообщалось, что во Львове отчим во время бытового конфликта убил своего пасынка металлической палкой.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи