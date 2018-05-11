Бьют - значит любят? Как полиция превратилась в мальчиков для битья

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На четвертый послемайданный год стало окончательно ясно — в стране не работают законы, силовые структуры развалены и деморализованы. На фоне этого отлично чувствуют себя как матерые уголовники со своими бандформированиями, так и мелкие хулиганы. За это время населению внушили, что теперь можно все — не только не выполнять законы, но и не подчиняться силовым структурам. Новые лица в МВД во главе гражданским министром сделали все, что бы об его подчиненных вытирали ноги.

Полиция в нокауте

В Киеве на проспекте Бандеры 18-летний кадр избил битой до полусмерти 26-летнего сотрудника полиции за замечание, которое он ему сделал.

Пострадавший – сотрудник полка полиции особого назначения неподалеку от автозаправки на улице Богатырской заметил, как водитель иномарки нарушает правила дорожного движения, создает аварийную ситуацию. Полицейский сделал замечание и поехал дальше. Но это водитель автомобиля Volkswagen и два его пассажира восприняли как оскорбление. Они догнали автомобиль спецназовца и затеяли разборки.

Не то, чтобы силы были не равны, нет, водитель вышел с бейсбольной битой и, что есть силы, начал бить оппонента. У полицейского врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму головы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и наряд патрульной полиции, которые по камерам видеонаблюдения установили номер автомобиля. В Соломенском районе был задержан избивший полицейского 18-летнего местного жителя, который уже привлекался к уголовной ответственности. Пока ему инкриминируется нанесение тяжких телесных повреждений.

ГУНП в Киеве В Киеве водитель избил битой полицейского после замечания

Это уже не первый случай, когда нападают на полицейского. За несколько дней до этого инцидента, 6 мая в Николаеве, произошел еще один конфликт на дороге, ви результате которого пострадал полицейский. Как сообщили в местном управлении полиции, сотрудник полиции возвращался домой в своем автомобиле Daewoo Nubira вместе с женой и ребенком. За рулем была жена. На дороге его автомобиль грубо подрезал водитель "Крайслера". Из "Крайслера" вышел водитель, из "Дэу" — полицейский. В ходе возникшей ссоры водитель ''Крайслера" несколько раз ударил по голове полицейского, после чего сел в свою машину и уехал. У потерпевшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

Еще ранее, 4 мая, в Одессе серьезно пострадал полицейский, который пытался разнять дерущихся. Компания из троих пьяных мужиков никак не могла успокоиться, ругались матом на балконе жилого дома, потому с соседями, делавшими им замечание подрались. Приезд полиции их не напугал, наоборот. Когда полицейский схватил одного из дебоширов, тот брызнул ему в лицо из газового баллончика и вместе с друзьями избили. На месте был задержан только один хулиган, которому инкриминируют уголовные статьи: "Хулиганство" "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа".

Полицию "выдрессировали" патриоты

Ни и совсем свежий инцидент, 9 мая в Днепре футбольные хулиганы устроили стычку с полицией. Сначала напали на патрульных пытавшихся разнять драку между болельщиками столичного "Динамо" и донецкого "Шахтера", а потом и на спецназ, который пришел на помощь. Но, когда получили в ответ дубинками, сникли. Однако, пять полицейских оказались в числе пострадавших.

"Информатор" Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией

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"Насколько мне известно, спецподразделение находилось в автобусах, чтобы не провоцировать болельщиков. Но представители "ультрас" напали на патрульную полицию, повредили служебные машины, травмировали нескольких сотрудников и бросили одному из полицейских под броню петарду, от чего последний получил ожоги. Учитывая эти обстоятельства, было принято решение о привлечении спецподразделений. Но, учитывая то, что ни один из болельщиков не был наказан, можно с уверенностью констатировать, что такие случаи по стране будут неоднократно происходить", — рассказывает один из сотрудников полиции Днепра.

Полиция давно приучили не отвечать, не провоцировать и некоторые мрази позволяют себе то, о чем до 2014 года не могли даже подумать.

В сети появилось видео, как отморозок из харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" несколько раз бьет по защитному шлему одного из полицейского, а с другого — его срывает. При этом фанат нецензурно выражается и предлагает полицейским подраться. А полицейские, получая оплеухи, терпеливо сносят хамство и агрессивное поведение со стороны болельщика.

"На какое чудо надеется уже эта власть, которая так наплевательски относится к государственному институту правоохранительной деятельности?! Не действует ни принцип неотвратимости наказания, ни защита чести, здоровья и жизни самих правоохранителей. Плюнь, оскорби, ударь полицейского и тебе не будет ничего. Это очень плохо для самого государства, которого из-за таких "активистов", "патриотов", "онижедетей" может и не стать", — считает юрист Роман Олентьев.

Увы, остается только констатировать, что сегодня полицейские напуганы. Но выбор не большой: если ответят на вызов отморозков, хулиганов, "активистов" — могут получить по шапке от начальства, не ответят — получат по голове от отморозков, хулиганов, "активистов". Реформаторы добились того, что полицию не только не боятся, но и не уважают, потому что она позволяет себя оскорблять, унижать.