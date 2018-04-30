Беспредельщики в погонах. Силовики мало чем отличаются от уголовников

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

По мнению пришедших к власти на гребне революции, старые кадры не достойны работать в обновленной милиции-полиции, службе безопасности, прокуратуре. На их место, целые комиссии отирали новых, честных, а, главное, тех, кто не работал при правлении Януковича. Вместо них взяли на работу первых попавшихся, с улицы, без отбора, но преданных идеалам Майдана. Но, как оказалось, сами же дали маху и теперь ловят тех, кому дали погоны, "корочки" и власть.

Жестокая дружба СБУшника

Как сообщил департамент внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции, уже завершено и передано в суд дело о страшной гибели сотрудника уголовного розыска в Кировоградской области в октябре 2017 года.

24-летний полицейский пропал вместе со своим автомобилем после того, как поехал с друзьями-силовиками на природу. Его тело после поисков нашли в колодце посреди поля, а машину — в близлежащем водоеме.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины Убийство сотрудника полиции в Кировоградской области

По данным следствия погибший, 24-летний старший лейтенант полиции, поехал на собственном автомобиле "ВАЗ" отдохнуть в компании двух участковых офицеров Благовещенского отдела полиции, 27-летнего сотрудника СБУ и 33-летнего гражданского. Перед поездкой выпили, а когда на поле увидели косулю, решили заодно и поохотиться. Животное преследовали на автомобиле до тех пор, пока "жигуль" не перевернулся и не прижал владельца, сидевшего на пассажирском сидении. Лейтенант не подавал признаков жизни.

Посовещавшись компания решила избавиться от тела, что бы на работе избежать неприятностей. Автомобиль утопили в находящемся неподалеку карьере, а тело владельца СБУшник с гражданским сбросили в ближайший колодец, а для надежности, к ногам привязали камень. Но судебно-медицинская экспертиза установила, что полицейский погиб не в ДТП, он захлебнулся водой. Если бы на место аварии дружки вызвали "скорую" — он бы выжил.

Жителю Благовещенского района, который находился за рулем на момент ДТП и после принимал участие в утоплении пострадавшего в колодце, объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 119 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения и убийство по неосторожности. На данный момент он арестован без права внесения залога. Сотруднику СБУ инкриминируют ч. 1 ст. 119 и ст. 396 УК Украины — убийство по неосторожности и сокрытие преступления. Он также содержится под стражей без возможности внесения залога.

Участковых уволили из органов. А один из них был приговорен к трем годам лишения свободы за сокрытие преступления, однако на основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания. Для него установлен испытательный срок в 2 года. Также был уволен с должности начальник Благовещенского отдела полиции.

Какой отбор, такие и сотрудники

Если бы это был единственный случай, но нет. За четыре года тысячи сотрудников СБУ и полиции попались на взятках, вымогательствах, служебном подлоге, превышении власти и так далее. Более того, качество отбора в высшие учебные заведения силовиков то же составляет желать лучшего.

Недавно 17-летний студент первого курса Национальной академии СБУ Михаил Ковтунец оформил в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+. Когда курьер приехал, Ковтунец и два его товарища напали на него и, угрожая оружием, которое было в руках у курсанта, пытались отобрать технику. Посыльному удалось вырваться и убежать вместе с товаром, а полиции задержать фигурантов разбойного нападения.

Как оказалось, курсант академии СБУ Михаил Ковтунец оказался сыном первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца.

Бывшие сотрудники силовых структур рассказывают, что они даже не удивлены тем, что из-за случайных людей попавших в силовые органы сегодня происходит подобное — одни убивают, вторые грабят, третьи воруют.

"С каждым годом отбор в силовые структуры все хуже и хуже. Это раньше в СБУ брали только лучших из лучших, ну и блатных. В МВД шел контингент попроще, но и по блату то же приходили. Разница в том, что "позвоночные", те, кто поступал по звонку, не проходили тщательный отбор, более того, они были уверены, что их, если что произойдет, всегда прикроют их покровители. Но сегодня проблема в том, что из-за недостатка кадров в МВД берут кого попало, лишь бы только закрыть вакансии. В СБУ ситуация не лучше, там закрывают глаза на многое, чем занимаются в неурочное время их сотрудники. Действует круговая порука. Увы, вновь пришедшие на службу не знают что такое честь офицера, а обучить их некому, старые кадры ушли, а те кто остался, стараются не возникать тихо решают свои вопросы и не лезут в чужие дела. Не представляю, чтобы раньше офицеры могли бросить коллегу в беде, не оказать помощь, а фактически убить. После такого ЧП раньше бы уволили всех начальников, но сегодня другие времена, все всем сходит с рук. Поэтому сегодня силовики мало чем отличаются от бандитов", — подчеркивает в комментариях РИА Новости Украина сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

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Сегодня те, кто должен бороться с преступностью сами становятся на путь криминала, но руководство это не хочет замечать. При этом украинцам сегодня не на кого положиться в случае беды. Вот так и живем.