В Киеве в Гидропарке в одном из кафе произошла поножовщина

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Киеве посетителя кафе в Гидропарке ранил кухонным ножом знакомый, с которым они распивали спиртные напитки, сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Около 3.00 пятницы в дежурную часть Днепровского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве поступило сообщение, что в кафе на территории Гидропарка посетитель получил ножевые ранения.

По указанному адрес выехали следственно-оперативная группа и руководство полиции района. По словам начальника Днепровского управления полиции Александра Кузьмина, на месте правоохранители опросили врачей скорой, которые после оказания помощи госпитализировали 24-летнего пострадавшего в стационар. Также полицейские пообщались со свидетелями, опросили посетителей развлекательного заведения и осмотрели территорию.

"Нам стало известно, что мужчины отдыхали в кафе и между ними возник конфликт, который завершился дракой. В результате один из посетителей выхватил нож и ударил им оппонента в грудь, после чего пытался скрыться. Однако патрульные через несколько минут заметили его неподалеку, задержали и передали нам", — отметил Кузьмин.

Злоумышленника задержали. Им оказался 40-летний уроженец города Житомир, который в последнее время жил в столице и работал на стройке. Вещественное доказательство — кухонный нож — изъяли и направили на экспертизу.

Нацполиция Киева В киевском Гидропарке мужчины устроили драку с поножовщиной

"Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы", — добавил Кузьмин.

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