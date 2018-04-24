В Кировоградской области зарезали атошника - СМИ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Житель села Кирово Долинского района Кировоградской области зарезал демобилизованного участника АТО.
Об этом порталу CBN стало известно из собственных источников.
Демобилизованный боец АТО Сергей Совченко возвращался домой, когда на него напал пьяный односельчанин с ножом в руке. Мужчина ударил Совченко в шею. Спасти жизнь мужчине не удалось.
По данным правоохранителей, ссора произошла из-за того, что подозреваемый светил фонарем в лицо своего односельчанина, а тот сделал ему замечание. Вытащив нож из шеи убитого, злоумышленник попытался сжечь орудие убийства в печи.
Правоохранители изъяли нож со следами термического воздействия и одежду со следами вещества бурого цвета.
Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.
Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве.