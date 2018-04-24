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    В Кировоградской области зарезали атошника - СМИ

    (обновлено: )219140
    Демобилизованный боец ​​АТО Сергей Совченко был зарезан своим односельчанином, который находился в стадии алкогольного опьянения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Житель села Кирово Долинского района Кировоградской области зарезал демобилизованного участника АТО.

    Взрыв гранаты в парке Киото
    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
    Украина криминальная: взрывы и загадочные самоубийства СБУшников

    Об этом порталу CBN стало известно из собственных источников.

    Демобилизованный боец ​​АТО Сергей Совченко возвращался домой, когда на него напал пьяный односельчанин с ножом в руке. Мужчина ударил Совченко в шею. Спасти жизнь мужчине не удалось.

    По данным правоохранителей, ссора произошла из-за того, что подозреваемый светил фонарем в лицо своего односельчанина, а тот сделал ему замечание. Вытащив нож из шеи убитого, злоумышленник попытался сжечь орудие убийства в печи.

    Правоохранители изъяли нож со следами термического воздействия и одежду со следами вещества бурого цвета.

    Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.

    Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Следствие продолжается.

    Ранее сообщалось, что атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве.

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