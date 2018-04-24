В Кировоградской области зарезали атошника - СМИ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Житель села Кирово Долинского района Кировоградской области зарезал демобилизованного участника АТО.

Об этом порталу CBN стало известно из собственных источников.

Демобилизованный боец ​​АТО Сергей Совченко возвращался домой, когда на него напал пьяный односельчанин с ножом в руке. Мужчина ударил Совченко в шею. Спасти жизнь мужчине не удалось.

По данным правоохранителей, ссора произошла из-за того, что подозреваемый светил фонарем в лицо своего односельчанина, а тот сделал ему замечание. Вытащив нож из шеи убитого, злоумышленник попытался сжечь орудие убийства в печи.

Правоохранители изъяли нож со следами термического воздействия и одежду со следами вещества бурого цвета.

Следователь внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.

Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве.