В Днепре мужчины устроили поножовщину

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В результате конфликта между двумя знакомыми мужчинами на улице Лебедева-Кумача, 30 в Днепре один человек получил два ножевых ранения, сообщает Информатор.

Сообщение о потасовке поступило правоохранителям в пятницу около 2:20.

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Сержант патрульной полиции Сергей Петрушевский сообщил, что по этому адресу экипаж приехал уже второй раз за ночь: "В 23:00 нам уже поступал вызов о том, что в ходе потасовки один из участников получил ножевое ранение. Мы прибыли на место и увидели, что у первого мужчины голова в крови, а у второго порезана рука. Обоим оказали помощь и доставили в отделение полиции. Они сказали, что претензий друг к другу не имеют и написали отказ от заявления".

dp.informator.ua На месте поножовщины в Днепре

Однако, по данным издания, по возвращению домой конфликт между мужчинами вспыхнул вновь.

"Когда нас снова вызвали по этому адресу, мы увидели, что один из них получил уже второе ножевое ранение, в этот раз в область грудной клетки. При этом он прорвался в дом и ударил обидчика по голове табуреткой", — сообщил патрульный.

dp.informator.ua На месте поножовщины в Днепре

Медики уточнили, что нож попал в ребро и не задел жизненно важные органы. У второго участника конфликта — два рассечения в области головы.

Обоих госпитализировали в наручниках и в сопровождении полиции.

Накануне утром мужчина открыл стрельбу возле дома на проспекте Героев 30 в Днепре, пострадал один человек — у него прострелена рука, стрелявший задержан.