Митинги памяти Немцова в Москве и Петербурге

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли мероприятия в память об убитом 27 февраля 2015 года оппозиционном политике и бывшем заместителе премьер-министра РФ Борисе Немцове.
В столице участники акции прошли от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара в основном под флагами России, а также под партийными флагами. Среди плакатов были традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несли плакаты с портретами и цитатами Немцова. Шествие прошло по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова.
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Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы.