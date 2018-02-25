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    Фотоленты

    Митинги памяти Немцова в Москве и Петербурге

    Тема:

    Годовщина убийства Бориса Немцова (250)

    (обновлено: )9604
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Траурный марш в память о политике Б.Немцове в Москве
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Участники марша в память о политике Борисе Немцове в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Участники марша в память о политике Борисе Немцове в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Участники марша в память о политике Борисе Немцове в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Траурный марш в память о политике Б.Немцове в Москве
    Участники траурного марша в Москве в память о политике Борисе Немцове, убитом в ночь с 27-го на 28-е февраля в центре российской столицы.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Участники марша в память о политике Борисе Немцове в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш памяти Бориса Немцова в Москве
    Участники марша в память о политике Борисе Немцове в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Участники митинга памяти политика Бориса Немцова на площади у Финляндского вокзала в Санкт -Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Участники митинга памяти политика Бориса Немцова на площади у Финляндского вокзала в Санкт -Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Участники митинга памяти политика Бориса Немцова на площади у Финляндского вокзала в Санкт -Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Участники митинга памяти политика Бориса Немцова на площади у Финляндского вокзала в Санкт -Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг памяти Бориса Немцова в Санкт -Петербурге
    Участники митинга памяти политика Бориса Немцова на площади у Финляндского вокзала в Санкт -Петербурге.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники марша в память о политике Борисе Немцове в Москве.

    В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли мероприятия в память об убитом 27 февраля 2015 года оппозиционном политике и бывшем заместителе премьер-министра РФ Борисе Немцове.

    В столице участники акции прошли от Пушкинской площади в сторону Страстного бульвара в основном под флагами России, а также под партийными флагами. Среди плакатов были традиционные лозунги либеральной оппозиции, большинство участников акции несли плакаты с портретами и цитатами Немцова. Шествие прошло по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам вплоть до проспекта Сахарова. 

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    Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы.

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