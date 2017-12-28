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    Смертельное ДТП с автобусом в Москве. Видео с регистратора

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    По факту ДТП, в котором погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело по двум статьям: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
    ren.tv

    Днем в понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" в Москве. В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса.

    По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по двум статьям: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

    Смотрите также: Автобус въехал в подземный переход Москвы: первые кадры

    Пресс-служба группы "ГАЗ" ранее сообщила, что эксперты компании-производителя автобуса проведут детальный осмотр машины для анализа технического состояния. Автобус "ЛИАЗ" был изготовлен Ликинским автобусным заводом группы "ГАЗ" в 2016 году и передан в "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья.

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