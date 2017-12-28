Взрыв в магазине Петербурга. Появились новые данные

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. При взрыве в магазине Петербурга пострадали в общей сложности 13 человек, пять пострадавших остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"По состоянию на 8.00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной —3", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

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В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет