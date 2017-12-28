наверх
28.12.201708:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Взрыв в магазине Петербурга. Появились новые данные

    Тема:

    Взрыв в Санкт-Петербурге (121)

    (обновлено: )644
    Общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3.
    Взрыв в магазине Перекресток в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. При взрыве в магазине Петербурга пострадали в общей сложности 13 человек, пять пострадавших остаются в больницах в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

    Подозреваемый во взрыве в Санкт-Петербурге. Видео
    Канал на Youtube Fontanka Ru
    Взрыв в магазине Санкт-Петербурга. Обнародовано видео с подозреваемым

    "По состоянию на 8.00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной —3", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

    Смотрите также: Появилось видео с места взрыва в супермаркете Петербурга

    В среду вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел взрыв. СК РФ сообщил, что, по предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью эквивалентное 200 граммам тротила. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. В городском комитете по здравоохранению уточнили, что несовершеннолетних среди пострадавших нет

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча в "Борисполе" украинцев, освобожденных из плена в Донбассе
    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
    Взрыв в Санкт-Петербурге
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Конрад Ренкас
    Итоги-2017, прогнозы-2018