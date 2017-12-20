Американцу дали 28 лет тюрьмы за подготовку в США теракта от имени ИГ

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Суд в США приговорил к 28 годам тюремного заключения жителя города Эверетт, штат Массачусетс, который намеревался совершить нападение на американцев от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), пишет газета Boston Globe.

По данным издания, 28-летний Дэвид Райт был признан виновным в октябре по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью поддержки террористической организации и сговоре с целью совершения терактов за пределами страны.

По мнению властей, Райт занимался вербовкой в ряды ИГ, а также намеревался вместе со своим дядей Усамой Рахимом и еще одним пособником убить блогера Памелу Геллер, выступающую с критикой в адрес ислама.

Ранее сообщалось, что Усама Рахим был застрелен 2 июня 2015 года в Бостоне при попытке напасть на полицейских. В тот же день полиция задержала Райта.

Ранее в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

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